شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تشوه صورة المعارضين لـ"أردوغان" بإجراءات تعسفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبح مصير كل من يعارض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الفصل من عمله إلى جانب تشوييه فى المجتمع، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن عشرات الآلاف من الموظفين المفصولين بموجب قرارات صادرة من الرئيس رجب أردوغان جرح ينزف في خاصرة الضمير العام في تركيا، حيث تعرضوا للفصل أولاً، والشيطنة في المجتمع ثانيًا.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه لا يتوقف الأمر عند الفصل من العمل، إذ يحرم الموظف السابق من فرصة العمل أيضا في القطاع الخاص، بل ولا يستطيعون العودة إلى وظائفهم السابقة رغم قرارات البراءة الصادرة بحقهم من المحاكم.

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وأوضحت الصحيفة التركية أنه إمعانا في ظلم المعارضين أصدرت ولاية أنقرة، قررا بحظر فعاليات لتسليط الضوء على المفصولين من العمل في تركيا ضحايا إجراءات حالة الطوارئ التي كان مقررا أن تعقد اليوم السبت، حيث كان مخططا إقامة فاعلية بعنوان اللقاء الكبير لضحايا مراسيم حالة الطوارئ بعد انقلاب 15 يوليو 2016 المزعوم، اليوم السبت في مسرح يلماز جوني بمقاطعة تشنقايا في العاصمة أنقرة.

ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا خلال عامي 2016-2018 اعتقلت السلطات أكثر من 55 ألف شخص وفصلت من العمل أكتر من 130 ألف شخص وفق منظمة العفو الدولية، بتهمة المشاركة ودعم انقلاب عام 2016، موضحا أن ولاية أنقرة أرسلت القرار إلى إدارة مسرح يلماز جوني، للتأكيد على إلغاء الاجتماع الكبير الذي كان يهدف إلى مناقشة المشكلات القانونية لقرارات الفصل التعسفي من العمل فضلًا عن المشكلات النفسية والاقتصادية التي لحقت بالمفصولون بعد محاولة الانقلاب المزعومة، وفرض حالة الطوارئ في تركيا بدعوى التصدي لما اسمتهم الانقلابيين.