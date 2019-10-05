شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام نقابة الصحفيين: هشام يونس أرسل لقناة الجزيرة ادعاءات كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة هو الذى أرسل لقناة الجزيرة القطرية أكاذيبه وادعاءاته فى استقالته، مضيفا أن هشام يونس اتهم فى اجتماع المجلس السابق بعدم قول الحقيقة ثلاث مرات.

وأضاف محمد شبانة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أن هشام يونس يسعى لهدم مجلس النقابة بكل ما أوتى من قوة، متابعا: "هشام يونس يأكل و يشرب على حساب النقابة، لم يحدث فى تاريخ المجلس أن يأكل عضو مجلس على حساب النقابة،مفيش مجلس اتعشى على حساب النقابة".

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن الثلاث وقائع غير الحقيقية التى اكتشفها مجلس النقابة لهشام يونس أظهرت إنه شخص غير أمين – بحد قوله، موضحا أن هشام يونس يتعامل مع منصب أمين الصندوق إنه مانع ومانح.

وقال محمد شبانة، إن نقابة الصحفيين أكبر وأقيم من المهاترات الصبيانية ليس له معنى و ليس له أى ساس من الصحة، مضيفا أنه عقب انتخابات النقابة و اثناء تشكيل هيئة المكتب تبنى النقيب ضياء رشوان فكرة لم الشمل و أن جميع التزم.

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وأضاف محمد شبانة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أن هشام يونس لم يلتزم خلال تشكيل هيئة المكتب، مشيرا إلى أنه ترك 34 مليون جنيه فائض فى صندوق نقابة الصحفيين، متابعا :" كنت أمين صندوق شاطر، رفع على 88 قضية خلال فترة عملى المهنى وحصلت على براءات فيها و هذا فخر لى ".

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أنه طالب خلال اجتماع المجلس بتحويل ادعاءات هشام يونس للنيابة العامة للتحقيق فيها، موضحا أن ما كتبه هشام يونس على صفحته الشخصية على الفيس بوك يسئ للنقابة.

وكان هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، قال خلال تصريحات صحفيه له، أن الوضع المالى لنقابة الصحفيين حرج للغاية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة السابق قبل الانتخابات بأيام قليلة قام بفك وديعتين من الودائع لسداد جزء من سعر أرض مستشفى الصحفيين بأكتوبر، ونتج عن ذلك خسارة ما يقارب من مليونى جنيه.

وأوضح يونس، أنه حينما تسلم أمانة الصندوق وجد به 19مليون جنيه فقط، منهم 9 ملايين أموال سائلة و10 ملايين فى صورة ودائع، ممثلين في: 600 ألف باسم نادى الصحفيين بالإسكندرية، ووديعتين لدعم الأنشطة بمقدار 10 مليون جنيه، و3 ودائع باسم تنمية الموارد بمليون جنيه، ووديعتين باسم التفوق الصحفى الأولى باسم صبرى غنيم بـ 38 ألف، والثانية باسم أحمد رجب 33 ألف جنيه، ووديعة باسم الانتفاضة الفلسطينية بـ 380 ألف جنيه.

وأشار هشام يونس، إلى أن المجلس قام بسحب مبلغ 3.3 مليون جنيه من حساب الانشطة لدفع المعاشات ومشروع العلاج، مؤكدًا أن النقيب يسعى ويبذل مجهودات لزيادة دعم النقابة من الدولة.