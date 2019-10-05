شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة تكشف تعاون حمد بن خليفة والد "تميم" مع تل أبيب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "مباشر قطر"، أن هناك فصل جديد من المؤامرات ضد العرب وخيانة النظام القطري للأمن القومي يكشف عنه التاريخ، لكنه اليوم لم يأت على لسان خصوم هذا النظام ، بل جاء من أقرب حلفائه في إيران ، فقاسم سليماني ، قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني ، أزاح مؤخرا الستار عن كواليس علاقات النظام القطري بالصهاينة .
وقال موقع مباشر قطر، إن قاسم سليماني أكد إن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني شهد إحدى لحظات حرب 2006 ، التي جرت بين حزب الله في لبنان وإسرائيل ، مشيرا إلى أن حمد بن خليفة حاول جاهدا أن يحمي الصهاينة ، وسعى لإيقاف الحرب التي كانت فيها كفة الغلبة تميل لصالح حزب الله .
وأوضح موقع "مباشر قطر"، أن حمد بن خليفة ، ولأجل إتمام مهمته ؛ كان يتوسط ويأتي إلى لبنان ويذهب ، وحاول من خلال منظمة الأمم المتحدة أن يوقف نيران الحرب الدائرة ؛ حفاظا على علاقاته مع الصهاينة ، الذين سعوا لحمايته في المجتمع الدولي منذ انقلابه على والده الشيخ خليفة في عام 1996 .
وأشار الموقع إلى أن هذا الفصل من العلاقات الإسرائيلية القطرية مجرد نقطة في بحر العلاقات الواسعة بين النظامين ، فالإسرائيليون كانوا ولا يزالون يتخذون من نظام قطر أداة للضغط على الأشقاء العرب ، وخدمة المشروع الصهيوني ، كما يفعل اليوم تميم في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
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