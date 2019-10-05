ابراهيم العربي: سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساهم في ضبط السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:
قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساهم في ضبط السوق ويفيد المواطنين.
وأضاف العربي، في بيان للاتحاد اليوم، أن زيادة الاهتمام بملف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي ليس من شأنه خدمة المواطنين، بل خدمة التجارة والصناعة والاقتصاد القومي وتنميته وتطويره.
وأشاد العربي، بمتابعة مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وإصرار الحكومة الشديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام واتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف الهام.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بحسب البيان.
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