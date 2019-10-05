محافظ القليوبية يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

وضع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمدينة بنها، تخليدًا لذكرى شهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن.

رافق المحافظ، اللواء طارق مدير أمن القليوبية، وعددًا من القيادات الأمنية.

وقرأ محافظ القليوبية والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالًا لأرواح كل شهداء الوطن.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للقيادة السياسية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.