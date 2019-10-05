مركز سموم الإسكندرية: ارتفاع عدد ضحايا "تسمم الفسيخ" إلى 54 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وصول 5 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي آثر تناولهم فسيخ فاسد.

وأوضحت مدير مركز السموم، أن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد، ارتفع إلى 54 حالة، بينهم 13 حالة جرى حجزها بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.

وأصدرت وزارة الصحة، بيانًا أهابت فيه بالمواطنين الامتناع نهائيا وفورًا عن تناول الفسيخ، حتى وإن جرى إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

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وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.

وتوقع مستشار وزير الصحة، تسبب البكتيريا في زيادة احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب، والتي تؤدي إلى الوفاة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم، التابعة للمستشفيات الجامعية، ويجرى توفيره بالكامل بالمجان.