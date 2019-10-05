محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أدت الدكتور ليلى شحاته يوسف، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، بعد تعيينها رئيسًا للإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية لمدة عام اعتبارًا من 23/9/2019 ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2255) لسنة 2019.
وشهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم حلف اليمين القانونية للوظائف القيادية وفقًا لنص المادة (19) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أن يؤدى كل من يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى شحاتة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الجودة بـ"الإنتاج الحربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.