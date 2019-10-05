شكري يناقش تطورات الأزمة السورية مع رئيس تيار الغد السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، رئيس تيار الغد السوري المُعارض أحمد الجربا، في مكتبه بوزارة الخارجية بالقاهرة.

وناقش الجانبان أفق العملية السياسية في سوريا وضرورة دعم وتفعيل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإمكانية الوصول إلى هذا الحل في الفترة الراهنة، كما تطرقا إلى إعلان الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية السورية وأفق عملها.

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وأكد الجانبان أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في هذا الوقت هو خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها المنتج الرئيسي للحوار السوري-السوري المُنعقد في سوتشي مطلع العام 2018، بحسب بيان للتيار وصل الخليج 365 نسخة منه.

كما جرى خلال اللقاء، الذي حضره أحمد عوض أمين سر التيار، حوار حول منطقة الجزيرة السورية شرقي نهر الفرات وآخر المستجدات السياسية والميدانية في هذا الموضوع، بالإضافة إلى المؤتمر الذي يعتزم تيار الغد السوري عقده في القاهرة بداية الشهر المقبل.

وأكد تيار الغد السوري في بيانه، أن لقاءات رئيس التيار مع وزير الخارجية المصري، مستمرة ومتواصلة وتهدف دائمًا إلى تنسيق العمل السياسي، إيماناً من التيار بضرورة أن تكون القضية السورية دائمًا تحت المظلة العربية.