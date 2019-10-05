المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يلتقي وفدًا من "طالبان"

التقى المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد مع وفد من حركة طالبان للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف محادثات السلام مع الحركة الأفغانية ووصفها بـ"الميتة".

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مسؤول طالباني قوله إن الوفد الذي اجتمع مع المبعوث الأمريكي، أمس الجمعة، ترأسه الملا عبد

الغني برادر، أحد مؤسسي الحركة والرجل الثاني في التنظيم بعد صهره الملا محمد عمر.وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن محادثات السلام لم تُستأنف بعد، مشيرة إلى أن الخارجية الأمريكية لم ترد على الفور على طلبها للتعليق بخصوص هذا الشأن.يُشار إلى أن خليل زاد عقد الأسبوع الماضي عددًا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية حول متابعة ما أسفرت عنه الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، كما التقى برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يسعى كذلك لاستئناف محادثات السلام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في مطلع الشهر الماضي، عن وقف محادثات السلام مع حركة طالبان بعد تنفيذها هجوما بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم جندي أمريكي في العاصمة كابول.