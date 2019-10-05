روسيا : إيران لم تؤكد نيتها الإفراج عن الصحفية الروسية المحتجزة لدى طهران

أعلنت السفارة الروسية في إيران، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية لم تؤكد نيتها إطلاق سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك التي احتجزت مؤخرًا لدى سلطات البلاد.
وقال الملحق الإعلامي للبعثة الدبلوماسية الروسية في إيران، أندريهجانينكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" :" أن السفير الروسي، ليفان دجاجاريان، التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الموضوع" ..مضيفا :"طلبنا الوصول إليها وتوضيحات، ولم يؤكدوا لنا معلومات عن إطلاق سراحها قريبا".
يشار إلى أن جانينكو أكد، في وقت سابق، أن الصحفية الروسية اعتقلت لدى السلطات الإيرانية للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي أمس الجمعة أن الصحفية احتجزت لـ"تقديم بعض التوضيحات" متعهدا بالإفراج عنها قريبا.
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