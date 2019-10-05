علق مؤسس "فيسبوك"، وخامس أغنى شخص في العالم، مارك زوكربيرج، على تصريحات المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، بيرني ساندرز، والتي قال فيها إنه "لا يجب أن يوجد مليارديرات في الولايات المتحدة".
ورداً على سؤال عن رأيه بتصريحات ساندرز، قال زوكربيرج خلال فعالية نظمت بمقر شركته: "لا أعرف إن كان يحق لي أن أحدد مقدار المال الذي بمقدور أي شخص امتلاكه، إلا أن وجود مليارديراترغم أنه قد لا يكون عادلا ولكنه أمر واقع".
أضاف زوكربيرج: "على مستوى ما، لا يستحق أحد أن يمتلك هذا القدر من المال. أعتقد أنه إذا فعلت شيئا جيدا، فيجب أن تحصل على المكافأة. لكنني أعتقد أن بعض الثروة المتراكمة أمر غير معقول"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
وبيّن مؤسس فيسبوك أنه من العدالة عدم امتلاك مليارديرات وهو من بينهم هذا القدر الكبير من الأموال، لكن في نفس الوقت لا يجب أن ننسى تبرعات هؤلاء الأثرياء الكبيرة.
وتأتي تصريحات زوكربيرغ ردا على تصريحات سابقة لساندرز، الذي قال أمام حشد انتخابي، إنه يعتزم فرض ضرائب أكبر على أثرياء الولايات المتحدة، وأنه لا يجب أن يوجد مليارديرات في البلاد، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتقدر ثروة زوكربيرج بـ70 مليار دولار بحسب مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، علما أنه كان قد تعهد بالتبرع بـ99 بالمئة من أسهمه بفيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس فيسبوك يرد على "ساندرز": وجود المليارديرات "واقع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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