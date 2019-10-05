نشطاء بيئيون يغلقون مركز تسوق بالعاصمة الفرنسية للمطالبة بمكافحة تغير المناخ

قام نشطاء بيئيون في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت بالدخول إلى أحد مراكز التسوق وإغلاقه للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن مئات المتظاهرين المنتمين لجماعة "إكستنكشن ريبليون" المعنية بالمناخ وبعض أعضاء حركة "السترات الصفراء" دخلوا إلى مركز تسوق "إيطالي دو" في جنوب باريس حيث قاموا بإغلاق أبواب المركز وحصنوا أنفسهم بداخله.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المحال التجارية أغلقت أبوابها عقب دخول المحتجين إلى مركز التسوق، مضيفة أنه تم حشد العشرات من رجال الشرطة خارج المركز لمراقبة الاحتجاجات الجارية.

مئات المتظاهرين المنتمين لجماعة "إكستنكشن ريبليون" المعنية بالمناخ وبعض أعضاء حركة "السترات الصفراء" دخلوا إلى مركز تسوق "إيطالي دو" في جنوب باريس حيث قاموا بإغلاق أبواب المركز وحصنوا أنفسهم بداخله.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المحال التجارية أغلقت أبوابها عقب دخول المحتجين إلى مركز التسوق، مضيفة أنه تم حشد العشرات من رجال الشرطة خارج المركز لمراقبة الاحتجاجات الجارية.

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