مفاجأة عيد ميلاد تنهي حياة شاب أمريكي

تسبب إطلاق نار بمصرع شاب عن طريق الخطأ في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن أطلق رجل الرصاص على صهره الذي قفز من بين شجيرات ليفاجئه بعيد ميلاده.

وتعود الحادثة إلى الأول من أكتوبر، حيث أطلق ريتشارد دينيس البالغ من العمر 61 عامًا، النار عن طريق الخطأ على صهره كريستوفر بيرغان

(37 عامًا)، الذي قطع مسافة تزيد عن 4 آلاف ميل من النرويج لفلوريدا، ليفاجئ والد زوجته في عيد ميلاده.

ونقلت مجلة "التايم" عن ضابط مقاطعة سانتا روزا، بوب جونسون، قوله إن الشرطة لم توجه تهما بالقتل لريتشارد.

وبيّن جونسون أن ريتشارد دخل في شجار مع أحد الأشخاص قبل وصول كريستوفر الذي طرق على بابه واختبئ بين الشجيرات ليفاجئ والد زوجته بقدومه، إلا أن الأخير سارع إلى إطلاق النار عليه دون أن يعرف هويته، فأرداه قتيلا.

وأثارت الحادثة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى كثيرون باللوم فيما جرى على انتشار السلاح بشكل كبير في الولايات المتحدة، واللجوء لاستخدامه بشكل متهور في كثير من الأحيان.