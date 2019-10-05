يستعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم السبت، أنه خلال زيارته سيجرى عمران خان سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين على رأسهم رئيس الوزراء لي كه تشيانج والقيادة الصينية
ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع القيادات الصينية الأمور المتعلقة بتوسيع المشاريع التنموية في إطار الممر الاقتصادي الباكستاني - الصيني، إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان والصين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في بكين بعد غدٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.