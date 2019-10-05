كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. البحث عن "قناص" استهدف المتظاهرين في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان محاولتها اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة العراقية.

ونقلت عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، قوله إن الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقال قناص في إحدى مناطق بغداد كان يستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في العاصمة العراقية.

دعا الربيعي، اليوم السبت، المتظاهرين في العراق إلى عدم اللجوء للعنف أو القوة خلال التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق حالة من الفتنة.

وأضاف أن القناص تمكن من الفرار من قيادة بغداد إلى جهة مجهولة.

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يذكر أن التظاهرات التي خلفت 100 قتيل و4 آلاف جريح، بحسب آخر حصيلة رسمية صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان، السبت، انطلقت احتجاجاً على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد، ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

ووصفت تلك الاحتجاجات بالأكثر دموية في العراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش في 2017، وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.

واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح، أعلنت السبت عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتزامن هذا الهدوء الحذر في بغداد مع لقاء عدد من ممثلي المتظاهرين برئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، السبت، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.