كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل تسعة متطرفين بغارات على إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا: "أن تسعة مسلحين قتلوا اليوم السبت في غارات جوية روسية على محافظة ادلب السورية التي مزقتها الحرب".

وقال المرصد: "استهدفت الضربات الروسية هذا الصباح جماعة حراس الدين وأنصار التوحيد في شرق إدلب، مما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين".

وستة من القتلى كانوا أعضاء في جماعة حراس الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي مجموعة مستهدفة أيضًا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق ما أوردته فرانس بريس.

وبسطت حياة تحرير الشام - وهي جماعة يقودها فرع سوريا السابق من تنظيم القاعدة - سيطرتها الإدارية على إدلب بكامله في يناير، ولكن فصائل المعارضة الأخرى ما زالت موجودة.

في أواخر شهر أغسطس، خلفت الاشتباكات بين المقاتلين المناهضين للحكومة وقوات النظام أكثر من 50 قتيلًا على الجانبين، عندما هاجم المسلحون مواقع موالية في الجنوب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بشكل منفصل أن أنقرة ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرق نهر الفرات في سوريا "بحلول اليوم أو غدا".

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وقال في حديثه عند افتتاح معسكره السنوي لحزب العدالة والتنمية: "أن تركيا تهدف إلى "سقي شرق الفرات بنوافير السلام" وتسوية اللاجئين هناك".

وكانت تصريحاته هي أكثر المؤشرات المباشرة على التوغل منذ أن قررت أنقرة وواشنطن إنشاء "منطقة آمنة" في المنطقة.

وقالت القوة المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على المنطقة، وهي القوات الديمقراطية السورية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي، إنها تريد الاستقرار لكنها تعهدت بالرد على أي هجوم.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "لن نتردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها للدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا."

واتفقت واشنطن وحلفاؤها في حلف الناتو على إقامة منطقة على الحدود السورية، وتقول تركيا إنها يجب أن تمتد لمسافة 30 كيلومترًا إلى سوريا وأن يتم تطهيرها من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها منظمة إرهابية.

