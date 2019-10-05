كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية الروسي وممثلي الأحزاب السورية يبحثان عملية التسوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في سوريا عملية التسوية في البلاد، بما في ذلك إرساء عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت "خلال اللقاء، نوقشت مهام التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتفصيل، بما في ذلك إرساء عمل بناء ومستدام للجنة الدستورية في جنيف".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية منفردة في شمال شرق سوريا، قائلًا إن الجيش التركي مستعد للتحرك ضد القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة "ربما اليوم وربما غدًا".

خلال حديثه يوم السبت، طلب أردوغان إجابة من حليف الناتو الولايات المتحدة حول موقفه فيما يتعلق بالمقاتلين الأكراد السوريين.

تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادًا للتمرد الكردي داخل حدودها، وتتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعمها. تشكل المجموعة العمود الفقري للقوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة ضد جماعة الدولة الإسلامية.

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وقال أردوغان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالخطط الموعودة لإدارة دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية، وإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة لإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية.

أجرى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا يوم الجمعة دورياتهما المشتركة الثالثة في شمال شرق سوريا وسط تجدد المخاوف من أن الخطة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين حليفي واشنطن - أنقرة والأكراد السوريين - قد لا تكون كافية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أعلن في وقت سابق عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن "اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة، كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".

واتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في يناير 2018 في سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر.