كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": آمل إحراز تقدم في المحادثات مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، بأنه يأمل في إحراز تقدم في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية التي بدأت في ستوكهولم.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي في أثينا: "آمل أن نحقق تقدمًا. لقد أتينا بمجموعة من الأفكار، ونأمل أن يأتي الكوريون الشماليون بروح طيبة واستعداد لمحاولة المضي قدمًا في تنفيذ ما وافق عليه الرئيس ترامب والرئيس كيم في سنغافورة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل".

اجتمع المسؤولون الأمريكيون والكوريون الشماليون في السويد، اليوم السبت، لبدء محادثات نووية في محاولة لإنهاء أشهر من الجمود.

ووصل مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون لبدء محادثات نووية في مركز مؤتمرات منعزل على مشارف ستوكهولم اليوم السبت، في محاولة لإنهاء أشهر من الجمود.

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وسيكون الاجتماع هو أول محادثات رسمية على مستوى العمل منذ اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو واتفقا على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد قمة فاشلة في فيتنام في فبراير.

وأغلقت الشرطة المناهج المؤدية إلى المجمع المواجه لبحر البلطيق في جزيرة لدينجو، حيث كان من المتوقع أن تلتقي وفود برئاسة الممثل الخاص الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيغون وكيم ميونج جيل من كوريا الشمالية.

ودخلت موكبتان إلى المركز المنعزل في وقت مبكر اليوم السبت مع ضابط شرطة يؤكد أن أحدهما حمل المسؤولين الكوريين الشماليين. وشملت السيارة الأخرى السيارات التي استخدمها بيجون عندما قابل مسؤولي وزارة الخارجية السويدية يوم الجمعة.

وصل وفد كوريا الشمالية، المعروف أيضا بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي تخضع لعقوبات تحظر الكثير من تجارتها بسبب برنامجها النووي، إلى السويد يوم الخميس بعد أن قالت بيونغ يانغ بشكل غير متوقع أن المحادثات ستجرى في أكتوبر.

وأعطت وزيرة الخارجية المعيّنة حديثًا آن ليند اعتراف السويد الأول بالمفاوضات، في حين أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا على المحادثات على مستوى العمل.