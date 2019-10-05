كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني يحث "بومبيو" على المساعدة في تهدئة التوترات الخارجية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الولايات المتحدة، اليوم السبت، على استخدام نفوذها لنزع فتيل التوترات في شرق البحر المتوسط، حيث تخوض قبرص وتركيا نزاعًا حول الحقوق الخارجية.

وأخبر "ميتسوتاكيس"، وزير الخارجية الأمريكي الزائر، مايك بومبيو، أن التحركات التركية جنوب الجزيرة في الأيام الأخيرة كانت "انتهاكًا صارخًا" لحقوق قبرص السيادية.

وقال "ميتسوتاكيس" لـ"بومبيو"، الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من رحلة إلى جنوب أوروبا: "للولايات المتحدة مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. قبرص تطلب فقط أمر بديهي، وتنفيذ القانون الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: "أتوقع مساهمة الولايات المتحدة الإيجابية في أن تؤدي في النهاية إلى تهيئة مناخ بناء ومثمر أكثر للتعاون في المنطقة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

رداً على "ميتسوتاكيس"، لم يشير "بومبيو" إلى قبرص، وقال: "اليوم، العلاقة بين بلدينا لم تكن أبدًا أقوى، مشيدًا بجهود اليونان في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن واثقون تمامًا من أنه يمكننا العمل معًا لضمان أن تكون اليونان ركيزة للاستقرار في هذه المنطقة".

وأوضح: "تتمتع اليونان والولايات المتحدة بعلاقات وثيقة تقليدية على الرغم من أن الكثيرين يلومون واشنطن على دعمها الضمني للمجلس العسكري الذي حكم اليونان بين عامي 1967 و 1974. ومسيرات الاحتجاج إلى السفارة الأمريكية هي حدث سنوي.

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أثناء زيارة "بومبيو" للبلدة، اشتبكت مجموعات من المتظاهرين الذين كانوا يسيرون إلى السفارة الأمريكية، اليوم السبت، مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

في وقت سابق، تجمّع عدة مئات من المتظاهرين في ميدان سينتاجما الرئيسي في أثينا، ورددوا: "الأمريكيين، قتلة الشعوب" للاحتجاج على تمديد اتفاقية الدفاع بين البلدين".

وحملوا لافتات كتب عليها: "ارجع يا بومبيو إلى وطنك - لا لاتفاق اليونان والولايات المتحدة الأمريكية".

واشتدت التوترات بين قبرص وتركيا بشأن الحفر في الخارج بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر إلى منطقة مرخصة بالفعل من قبل نيقوسيا لشركات الطاقة الإيطالية والفرنسية.

تركيا واليونان حليفان في حلف الناتو، لكنهما منذ فترة طويلة على خلاف حول قبرص، التي انقسمت عرقيًا بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ العام 1974.

وتقول أنقرة، إن بعض المناطق التي تستكشفها قبرص هي إما على جرفها القاري أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية في أي اكتشافات مع القبارصة اليونانيين.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، اليوم السبت، إن سفينة الحفر التركية، Yavuz، هي حاليًا 50 ميلًا بحريًا قبالة قبرص، وإن الحفر سيبدأ "في أقرب وقت ممكن".