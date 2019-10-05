كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيل الضائع" من السوريين يلوح في الأفق... وإدلب على وشك الانهيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أن النظام التعليمي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا على وشك الانهيار بعد سنوات من الحرب التي دمرت المدارس وتركت عشرات الآلاف من الطلاب خارج الفصول الدراسية.

بحسب شخصيات معارضة، تضم إدلب وإقليم حلب وحلب أكثر من 840 مدرسة. ويعيش حوالي 3 ملايين شخص، نصفهم من النازحين في هذه المناطق.

وتم استهداف المدارس بالضربات الجوية واستخدمت أيضًا في الاشتباكات بين النظام ومقاتلي المعارضة.

وحتى بعد انسحاب النظام من المنطقة، ولم تتمكن السلطات المحلية من تجديد المدارس.

وقال خبير أن الغالبية العظمى من المدارس تفتقر إلى النوافذ والأبواب والمقاعد وغيرها من الضروريات الأساسية.

وتم تجديد حوالي 100 مدرسة فقط من مختلف الوكالات.

ودمرت الغارات الجوية الأخيرة على المنطقة 115 مؤسسة أكاديمية. كما أدى النازحون إلى ارتفاع حاد في عدد الطلاب، حيث يمثلون 40 في المائة من طلاب المدارس الابتدائية و20 في المائة من طلاب المدارس الثانوية.

وغطت منحة أوروبية بريطانية في عام 2015 رواتب المعلمين في المدارس في شمال سوريا خارج سيطرة النظام.

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وفي عام 2018، حصلوا على زيادة قدرها 20 دولار، ليصل رواتبهم إلى 120 دولار. وأدت الأجور المنخفضة إلى شعور بالاستياء بين أعضاء هيئة التدريس، والأمر الذي أثر بدوره سلبًا على التدريس.

وتوقفت المنحة الأوروبية البريطانية بعد أربع سنوات، مما وضع حدًا لتمويل 70 بالمائة من المدارس.

يمكن أن يؤدي التوقف إلى انخفاض عدد المعلمين وزيادة عدد الطلاب المتسربين. وهناك حوالي 350.000 طالب على وشك الانقطاع عن الدراسة وحقهم في التعليم، مما قد يؤدي إلى جيل كامل من السوريين الضائع.

ولذلك، ناشد المسؤولون في قطاع التعليم الوكالات الإنسانية في سوريا والخارج لحل الأزمة على الفور قبل أن تصبح أسوأ.

وحذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن عشرات الآلاف من الأطفال قد يفوتون السنة الدراسية الجديدة في شمال غرب سوريا في أعقاب التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.

وانتشر الهدوء النسبي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أغسطس بين روسيا والنظام والفصائل المحلية.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة أن 635 مدرسة من أصل 1133 مدرسة لا تزال تعمل. ولحقت أضرار بنحو 353 شخص وتم إجلاؤهم بسبب الغارات الجوية. أكثر من 200 مدرسة تستخدم كملاجئ للاجئين. ويمكن أن تستوعب المدارس المتبقية 300.000 من بين 650.000 طفل.

