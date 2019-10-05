الجامعة تحدد موعد ونقط بيع تذاكر مباراة الأسود ضد ليبيا

حددت الجامعة الملكية لكرة القدم، الاثنين القادم، موعدا لبدء عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الودية، ضد نظيره الليبي، المقرر خوضها في 11 من الشهر الجاري، على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وأعلنت الجامعة، أن بيع التذاكر، التي حدد ثمنها في 30 درهما للدرجة الثالثة، و50 درهما للثانية، و100 درهما للأولى، سيكون عبر موقعها الرسمي على الأنترنيت، وكذلك بخمس نقط للبيع، بمدينتي وجدة وبركان.

وستكون تذاكر المباراة، متوفرة في وجه الجمهور، بمدينة وجدة، في أربع نقط، وهي الملعب البلدي، والقاعة المغطلة للرياضات 16 غشت، ثم نقطتين خاصتين بسحب التذاكر المقتناة عبر الأنترنت، و هما فضاء العصب الرياضية، والقاعة المغطاة للرياضات ولي العهد مولاي الحسن.

ويمكن لعشاق “أسود الأطلس”، اقتناء تذاكرهم من مدينة بركان، بعدما تم تحديد الملعب البلدي بالمدينة، نقطة لبيع التذاكر بشكل مباشر، وكذلك سحب المقتناة عبر الأنترنت، علما أن الفترة الصباحية لعمليتي البيع والسحب تنطلق من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، والفترة المسائية من الثانية ظهرا إلى السابعة مساء.