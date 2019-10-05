من بينها المغرب.. ممثلو 6 برلمانات عربية يراقبون تشريعات تونس غدا الأحد

يشارك البرلمان العربي غدا الأحد 15 شتنبر 2019، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك من خلال وفد برئاسة عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، يضم 6 أعضاء من هذا البرلمان يمثلون ست دول عربية هي المغرب، ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وسلطنة عُمان، ودولة ليبيا.

وتأتي هذه المشاركة ، وفق بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم السبت 14 شتنبر 2019، حرصا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في تونس، وذلك استجابة لدعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وسيقوم وفد البرلمان العربي بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، بما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات، بالإضافة إلى متابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة بتاريخ 16 شتنبر 2019.

وستشفع ملاحظة البرلمان للانتخابات، وفق نص البيان، برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.