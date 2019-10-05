لجنة التأديب تصدر عقوبات مالية في حق أندية القسمين الأول والثاني

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، غرامات مالية في حق مجموعة من الأندية، الممارسة بالقسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية.

وغرمت لجنة التأديب، كل من اتحاد طنجة والفتح الرباطي، ومولودية وجدة، مبلغ 2000 درهما، لكل فريق، بعد حصول لاعبي الأول على أربعة إنذارات، وخمسة للثاني، خلال مباراتهما ضمن ثمن نهائي كأس العرش، ونيل ثلاثة لاعبين من المولودية إنذارا أصفرا، بالإضافة لطرد لاعبه آدم النفاتي، في مباراته أمام الدفاع الجديدي.

وبسبب الشهب الاصطناعية، التي استعملتها جماهير الدفاع الحسني الجديدي، والمغرب التطواني، تم تغريم الفريقين مبلغ 20 ألف درهما، و5000 درهما لسريع واد زم، بعد رمي أنصاره أرضية الملعب بالقارورات، في المواجهة التي استقبل خلالها السريع أولمبيك خريبكة.

أما في القسم الثاني، فأصدرت اللجنة غرامة قيمتها 15 ألف درهم في حق شباب المحمدية، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ناهيك عن تغريمه مبلغ 1500 درهما لحصول لاعبيه على أربعة إنذارات، أمام شباب الربف الحسيمي، وهو المبلغ نفسه الذي فرضته على وداد تمارة، وللسبب ذاته.