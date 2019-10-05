واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن عضو بـ“البوليساريو” أصبح زعيما بـ”داعش”

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات أو تحديد موقع عضو سابق في “البوليساريو”، اسمه عدنان أبو وليد الصحراوي، أصبح قائدا للتنظيم الإرهابي “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”.

وزارة الخارجية الأمريكية، أوضحت في بيان لها، أن التنظيم الإرهابي “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، أعلن مسؤوليته عن نصب كمين لدورية أمريكية نيجيرية مشتركة في شهر أكتوبر 2017، بالقرب من قرية تونغو تونغو بالنيجر، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين.

وعرض برنامج المكافآت من أجل العدالة، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص، في أي بلد، قد يكون ارتكب أو تآمر أو ساعد أو شجع على نصب هذا الكمين.