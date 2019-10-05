- 1/3
- 2/3
- 3/3
لقيت عاملة فلاحية مصرعها، وجرح 13 أخريات في حادثة سير مميتة، وقعت صباح اليوم السبت بمنطقة الكردان على مستوى جماعة المهادي تابعة لإقليم تارودانت.
مصادر “اليوم 24” أفادت، أن حادث اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وسيارة “بيكوب”، تقل 14 عاملة فلاحية كن في طريقهن إى العمل بإحدى الضيعات الفلاحية لتنهي رحلتهن بمأساة.
وحسب نفس المصادر، فإن الحادث تسببت فيه سيارة خفيفة كان يقودها دركي يشتغل بمنطقة الگردان، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة “بيكوب” التي كانت على متنها العاملات الزراعيات.
هذا وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي تارودانت، وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق حول الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عاملة فلاحية وإصابة 13 من زميلاتها في حادث مأساوي..كن في رحلة البحث عن لقمة عيش- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.