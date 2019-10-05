بينها المغرب..الحكومة الإيطالية ترحل المهاجرين إلى بلدانهم “الآمنة”

قررت الحكومة الإيطالية البدء بترحيل المهاجرين السريين لديها بما فيهم المغاربة إلى بلدانهم الأصل، باعتبارها بلدانا آمنة لاتشكل خطرا على رجوعهم.

ونقلت وكالة الأنباء “آكي” عن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قوله أن “هناك 13 دولة مدرجة في المرسوم الحكومي الجديد، الذي تُختصر فيه إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”.

وذكر دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) أمس الجمعة، مع وزير العدل ألفونسو بونافيدي، أن “هذه البلدان تشمل ألبانيا، الجزائر، البوسنة، الهرسك، الرأس الأخضر، كوسوفو، غانا، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، السنغال، صربيا، تونس وأوكرانيا”.

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وأوضح وزير الخارجية أن “المرسوم الذي يقصر إجراءات الإعادة إلى الوطن بالنسبة لسلسلة من البلدان الآمنة، من عامين إلى حوالي أربعة أشهر، يعد بمثابة خطوة أولى”.

واشار دي مايو الى أن “من إجمالي المهاجرين الـ7087 الوافدين إلى إيطاليا حتى 27 شتنبر المنصرم، تنتمي جنسيات أكثر من ثلثهم إلى إحدى الدول” المشار إليها أعلاه، مبينا أنه “بالنسبة للعديد من هؤلاء الأشخاص، علينا الانتظار لمدة عامين، وهذا ما أدى الى تعطيل آليات الإعادة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيرا الى أن المرسوم “يأتي ثمرة لجهود جماعية قامت بها كل من وزارات الداخلية، العدل والخارجية”، لافتا الى أنه “يمكن دائمًا تحديث قائمة البلدان هذه”.