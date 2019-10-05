ماذا قال مدرب يوفنتوس عن مواجهة الإنتر؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، أن مباراة فريقه المرتقبة أمام نظيره إنتر ميلان والمقررة غدا، الأحد، ستكون صعبة للغاية في ظل تكامل "النيراتزوري"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد فريق مرشح للفوز".

وذكر ساري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الإنتر "لا زالت هناك بعض التفاصيل التي سنحسمها قبل المباراة، دعونا نرى كيف سيسير تدريب الفريق اليوم".

وأضاف "غدًا سنلعب أمام فريق قوي، لا يوجد أي مرشح لتحقيق الفوز في هذه المباراة، أنا فقط أرى أن كل طرف قوي، شعور عظيم أن تتواجد في لقاء مثل هذا".

وتابع "إنتر فريق متكامل، خطير للغاية وجيد في الهجمات المرتدة، ستكون مباراة جميلة، علينا أن نؤكد على تقدمنا وتحسن فريقنا، في هذه المرحلة يجب أن نصب كامل تركيزنا على تطوير أدائنا".

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وأردف ساري "في المباريات الأخيرة ارتفع معدل استعادة الكرة لدينا، قمنا بالتركيز على هذه النقطة".

وعن بيرنارديسكي، صرح ماوريسيو "رأيت أنه يتحسن بشكل كبير خلال التدريبات، لقد قام بعمل جيد جدًا في دوري أبطال أوروبا".

وختم "يجب أن نذهب ونفرض أسلوب لعبنا بجودة عالية، ثم ستخبرنا المباراة عما إذا كنا بحاجة إلى التكيف مع ظروفها".