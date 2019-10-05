غوارديولا: لم نصنع من ملعبنا حصنا أمام الخصوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن فريقه لم يصنع من استاد "الاتحاد"، قلعة حصينة أمام الفرق المنافسة.

ذلك في الوقت الذي حقق فيه مانشستر سيتي 39 انتصارا في آخر 44 مباراة خاضها على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي، وهو الرقم الذي يسعى السيتي لتحسينه عند استقبال وولفرهامبتون غدًا الأحد.

وفي هذا الشأن قال غوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أشعر بأن ملعبنا أصبح حصنًا أمام الخصوم، فلا أتخيل أن الفرق التي تأتي لمواجهتنا، لا تفكر قبل انطلاق المباراة في أنها تملك القدرة على الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف "أعرف المدربين والتنافسية الكبيرة التي يتمتعون بها، وكيفية إقناعهم للاعبيهم بقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وتقديم مباراة جيدة أمامنا".

Advertisements

وتابع "أحيانا نحتاج لبعض الحظ للفوز بالمباريات، وحصد الكثير من النقاط والتتويج بالألقاب، ولكننا نملك الجهد ونقدم أمورا جيدة للغاية، وبالتالي أنا فخور بالجهد الذي نقدمه".

وواصل "في موسمي الأول لم نقدم مستويات ثابتة، عانينا من مشاكل، ولم أتوقع حدوث ذلك عند وصولي، كنت أظن بأننا أقوياء على ملعبنا وسنواجه الصعوبات خارج أرضنا، ولكن كان الوضع مختلفا تمامًا".

وأردف "في الموسمين الثاني والثالث وهذا الموسم، أصبحنا أقوياء على ملعبنا، وكي تفوز بالألقاب، يجب أن تتمتع بالقوة على أرضك وإلا لن تملك الفرصة".