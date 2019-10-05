دير حنا: إصابة خطيرة لراكب دراجة كهربائية في حادث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في بلدة دير حنا بمنطقة البطوف، اليوم السبت.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بدراجة كهربائية لأسباب لم تتضح بعد، ما أسفر عن إصابة راكب الأخيرة بجروح خطيرة.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.
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