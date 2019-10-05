شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. شركة الراشد تقوم بترميم طريق في عدن بعد أن خربته مياه الأمطار والان مع التفاصيل

إستجابت شركة الراشد للمقاولات، للنداء الذي وجهه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن، المهندس وليد الصراري من أجل ترميم طريق (المعلا - خور مكسر) الذي خربته مياه الأمطار التي شهدتها المدينة الأيام الماضية . Advertisements وقامت شركة الراشد بتدخل مؤقت لترميم الطريق الرابط مابين مديريتي المعلا وخورمكسر والذي تأثر مؤخرا نتيحة لمياه الامطار والذي خلف اثر سلبي في تعثر مرور المركبات والقاطرات المحمله بأتجاه مديريه خورمكسر. وتقوم شركة الراشد حالياً بصيانه كامله لعدد من الطرق في مدينة عدن ومنها طريق المعلا دكة وطريق مدخل ميناء المعلا بتمويل من مجموعة البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحده لخدمات المشاريع UNOPS بالاشتراك مع صندوق صيانة الطرق ومكتب الاشغال العامه والطرق وبالتنسيق مع السلطه المحليه في عدن.

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