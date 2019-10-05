شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يعلن اعتماد مشروع طباعة الكتاب المدرسي لمدارس وادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل

أعلن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، عن اعتماد السلطة المحلية مشروع طباعة الكتاب المدرسي لمدارس وادي حضرموت بهدف ترسيخ العملية التعليمية في جميع مدارس الوادي والصحراء . Advertisements وجاء تدخل السلطة المحلية بعد رفع الاحتياج من مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء لمدارس التعليم الأساسي والثانوي من الكتاب المدرسي . وأكد الوكيل الكثيري بأن قيادة السلطة المحلية تولي القطاع التربوي والتعليمي اهتماما كبيرا لارتباطه المباشر بتحقيق التنمية والاستقرار ، لافتا بأنه يجري حاليا تنفيذ 13 مشروعا في مجال التربية والتعليم بكلفة اجمالية ثلاثة ملايين و770 ألف و763 دولار بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

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