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إيران تواصل محاكمة مسؤول بتهمة التجسس

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واصل القضاء الإيراني، اليوم السبت، محاكمة عدد من المسؤولين المتهمين بتهريب قطع غيار سيارات، فيوجهت اتهامًا لأحدهم بالتورط في زرع أجهزة تجسس في سيارات عدد من المسؤولين.

 

وأفادت وكالة أنباء ”مهر“ المحلية بتوجيه المحكمة لمدير مجموعة ”عظام“ العاملة في إنتاج قطع غيار السيارات، عباس ايرواني، المتهم في قضية تهريب قطع غيار سيارات والتلاعب في الاقتصاد القومي، تهمة جديدة هي زرع أجهزة تجسس في سيارات مسؤولين.

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وأوضحت الوكالة الإيرانية أن ايرواني متهم بزرع أجهزة تجسس في قطع غيار EUC في سيارات عدد من المسؤولين الإيرانيين، دون الكشف عن هوية المستهدفين.

 

وأشار تقرير وكالة مهر إلى أن ايرواني متهم وست مسؤولين آخرين في تهريب قطع غيار سيارات خارج البلاد بصورة منظمة وموسعة، وكذلك التورط في تزوير مستندات رسمية وأخذ رشاوى لتسهيل عمليات غير قانونية.

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