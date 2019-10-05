شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة يوجه رسالة هامة إلى جنوبيي الشرعية والان مع التفاصيل

وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، رسالة هامة إلى الجنوبيين المنخرطين في إطار الحكومة الشرعية .

وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لا يجب أن يعتقد جنوبيي الشرعية أن احتوائهم في اطار اللحمة الجنوبية يعني التراجع عن إرادة شعب الجنوب" .. مؤكداً أن قضية الجنوبيين واضحة .

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وأشار إلى أن الاستقواء بورقة الشرعية لفرض مشاريع يرفضها الواقع الجنوبي لن تصمد طويلا .. مشدداً أن على جنوبيي الشرعية إغتنام الفرصة المتاحة للجميع جنوبيا واقليميا ودوليا لاستعادة الجنوب .

ويتصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي حالياً القضية الجنوبية بعد أن تمكن من إيصالها إلى المحافل الإقليمية والدولية وجعل العالم يعترف بها كقضية حقوقية سياسية بإمتياز .