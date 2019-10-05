اخبار العالم

شطارة يوجه رسالة هامة إلى جنوبيي الشرعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة يوجه رسالة هامة إلى جنوبيي الشرعية والان مع التفاصيل

 وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، رسالة هامة إلى الجنوبيين المنخرطين في إطار الحكومة الشرعية .

 

وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "لا يجب أن يعتقد جنوبيي الشرعية أن احتوائهم في اطار اللحمة الجنوبية يعني التراجع عن إرادة شعب الجنوب" .. مؤكداً أن قضية الجنوبيين واضحة .

Advertisements

 

وأشار إلى أن الاستقواء بورقة الشرعية لفرض مشاريع يرفضها الواقع الجنوبي لن تصمد طويلا .. مشدداً أن على جنوبيي الشرعية إغتنام الفرصة المتاحة للجميع جنوبيا واقليميا ودوليا لاستعادة الجنوب .

 

ويتصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي حالياً القضية الجنوبية بعد أن تمكن من إيصالها إلى المحافل الإقليمية والدولية وجعل العالم يعترف بها كقضية حقوقية سياسية بإمتياز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطارة يوجه رسالة هامة إلى جنوبيي الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا