شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إجتماع هام في عدن يوجه إتهامات خطيرة لوزير الدفاع والان مع التفاصيل
إتهم إجتماع عقد في عدن، اليوم، بشأن أوضاع ومطالب أسر الشهداء والجرحى لمحافظات عدن وأبين والضالع ولحج، وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، بخرق وتجاوز الدستور الذي ينص على حماية الرواتب والمعاشات كحق دستوري لا يحق لأي جهة أن تقوم بإيقاف هذه المرتبات .
وقال الإجتماع في البيان الصادر عنه، حصل (اليمن العربي) على نسخة منه، أن وزارة الدفاع أوقفت صرف مرتبات الشهداء والجرحى، مطالباً رئيس الورزاء بسرعة البدء بصرف المرتبات لشهري أغسطس وسبتمبر لشهداء المحافظات الأربع وإلزام وزارة الدفاع بإستمرارية صرفها .
كما طالب البيان رئيس الوزراء بسرعة صرف مكرمة الملك سلمان لأسر الشهداء والجرحى في المحافظات الأربع أسوة بالمناطق الأخرى مثل مأرب التي صرف لهم مكرمة الملك سلمان أكثر من مرتين .. مؤكداً رفض المجتمعين التمييز والتعسف الذي يمارسه وزير الدفاع في حرمان جرحى المحافظات الأربع من مكرمة الملك سلمان .
وشدد البيان على ضرورة صرف منحة مالية عاجلة لإستكمال العلاج في الخارج والداخل للجرحى من المحافظات الأربع أسوة بجرحى محافظة تعز الذين تم صرف لهم منحة مالية للمرة الثالثة بينما لم يصرف لجرحى المحافظات الأربع الا مرة واحدة .. مطالباً رئيس الوزراء بالتوجيه لجهات الإختصاص في وزارة الدفاع لإعتماد تعزيز مالي بشكل عاجل لمرتبات الشهداء الذين تم ترقيمهم الدفعة الثانية بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية منذ ستة أشهر .
كما طالب البيان وزير الداخلية بالتوجيه العاجل لإستئناف مصلحة الجوازات العمل في العاصمة عدن من أجل الجرحى والمرضى خلال العشر الأيام القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. إجتماع هام في عدن يوجه إتهامات خطيرة لوزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.