انتخابات"الوطني الاتحادي" بالإمارات.. إقبال لافت على مراكز الاقتراع

12 ساعة تمثل فصلا جديدا في الحياة البرلمانية في الإمارات، حيث يصوت الناخبون في اليوم الرئيسي والأخير في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة بعد انتهاء "التصويت المبكر" والتصويت في الخارج.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت وتنتهي في الساعة الثامنة مساء من اليوم ذاته.









ووسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، أظهرت الفعاليات الاجتماعية حرصا كبيراً على المشاركة في العرس الانتخابي، حيث شهدت عمليات الاقتراع مشاركة الشباب والمرأة وكبار السن وأصحاب الهمم، ما يعكس الوعي الوعي الذي يتمتع به المواطن للمساهمة في تنفيذ برامج التنمية السياسية ببلاده.





كبار السن



دائما وأبدا ما يمثل كبار السن رقما صعبا في أي عملية انتخابية في الإمارات وغيرها حرصا منهم على غرس ثقافة الانتماء والمشاركة في الأجيال القادمة.





وفي هذا الإطار يظهر الدور الكبير للمتطوعين في مساعدة كبار المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث حرص عدد كبير من الشباب المتطوع على تسهيل المهام لكبار السن وتوجيههم نحو مراكز الاقتراع ومساعدتهم في الوصول إلى آلة التصويت لتكتمل الصورة الانتخابية.





الشباب كلمة السر دائما



حب الوطن والمشاركة الفاعلة والحرص على مزيد من التقدم.. شعارات رفعها الشباب الإماراتي منذ اليوم الأول للشروع في إجراءات الانتخابات، حيث ظهرت المشاركة الفاعلة من خلال المتقدمين للترشح أو للتطوع للمساهمة في نجاح هذا العرس الديمقراطي وانتهاء بإقبال الشباب من الجنسين على عمليات الاقتراع المبكر والرئيسي التي تشهدها المراكز الـ39 بإمارات الدولة المختلفة.

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واليوم السبت ومع بدء الاقتراع في اليوم الرئيسي لانتخابات الوطني الاتحادي تواجد الشباب بكثافة للإدلاء بأصواتهم أو المساعدة في تقديم العون للناخبين.

ووسط هذا العرس الانتخابي حرص الآباء على اصطحاب أبنائهم للمشاركة في العملية الانتخابية وزرع الأمل والحرص على المشاركة في العمليات الانتخابية في البلاد إيمانا منهم بأن الأبناء ورثة الآباء في كل شيء حتى الحرص على التصويت.





ظهر إقبال كبير لمختلف الفئات العمرية للمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني ما يجسد حرص المواطنين على المشاركة في مسيرة التنمية السياسية.





صوتك_ثقة_وطن



وبعيدا عن المشهد على أرض الواقع الذي نقل صورة حقيقية عن حرص المواطن الإماراتي على المشاركة في مسيرة التنمية والانتماء، كان الفضاء الافتراضي الإماراتي "وسائل التواصل الاجتماعي" بوابة حقيقية لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة والإيجابية في عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة بهاشتاق "صوتك_ثقة_وطن".

وعبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على مناطق الإمارات كافة، بدأ الإماراتيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، وتنتهي في تمام الثامنة مساء.





ويتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سيرا أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.





وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية، حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوّت في حال كانت هويته قيد التجديد أو أنها مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.