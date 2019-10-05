من داخل بانوراما أكتوبر.. بطولات لم تروَ من قبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يظل دفتر نصر حرب أكتوبر 1973 حافلا بالحكايات، فمَن شاركوا في الحرب كتيبة ضخمة من القوات المسلحة المصرية، استشهد من استشهد منهم في المعركة، وأخذ الموت منهم ما أخذ على مدار 46 عاما منذ ذلك اليوم وحتى وقتنا هذا، وتبقى منهم عدد ليس بهين يروون في كل عام الكثير من الحكايات التي لم تروَ بعد من كواليس زمن النصر.
"العين الإخبارية" تلتقي عددا من الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر، واستمعت لحكايات إنسانية من زمن النصر الذي لا تنتهي حكاياته وتفاصيله.
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