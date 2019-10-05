بومبيو: عمليات التنقيب التركية في المياه الإقليمية القبرصية غير مقبولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن عمليات التنقيب التركية في المياه الإقليمية القبرصية غير مقبولة.

وأضاف بومبيو، خلال لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في أثينا، أن الولايات المتحدة تتفهم جيدا أن الحل العسكري ليس الأفضل في أزمة تنقيب تركيا في المياه الإقليمية القبرصية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتهاكات تركيا لسيادة قبرص.

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من جانبه، قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إن "العلاقات بين بلادنا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي عن العلاقات مع كوريا الشمالية قائلا: "نأمل في أن نحرز تقدما في محادثاتنا مع بيونج يانج".

كما تحدث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2020، مشير إلى أنها ستتم بنزاهة دون أي تدخل خارجي.