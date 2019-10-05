أثينا تشتكي لواشنطن "انتهاك" أنقرة حقوق قبرص السيادية

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أبلغ رئيس الحكومة اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بأن أنقرة "تنتهك حقوق قبرص السيادية".
وقال ميتسوتاكيس على هامش زيارة بومبيو لليونان إن "تحركات تركيا الأخيرة تعتبر انتهاكا سافرا لحقوق قبرص السيادية".
وأضاف "الولايات المتحدة تهتم بصفة خاصة بما يجري في منطقة شرق المتوسط، وقبرص لا تطلب سوى أمرا بديهيا، وهو تطبيق القانون الدولي".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بعد أن أعلن دبلوماسي تركي، أمس الجمعة، أن سفينة الحفر التركية "ياووز" ستبدأ جولة جديدة من عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط، جنوبي جزيرة قبرص في السابع من أكتوبر.
وفي وقت سابق، قالت قبرص إن إقدام تركيا على إرسال السفينة ياووز إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا لشركات أخرى للتنقيب البحري عن النفط والغاز بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.
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