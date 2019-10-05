واشنطن تبلغ أنقرة برفضها أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط

السبت 5 أكتوبر 2019

شرق البحر المتوسط

كتب متابعات_الخليج 365

أبلغت واشنطن، الحكومة التركية برفضها أعمال التنقيب غير القانونية شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك حسبما قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، خلال زيارته لليونان .



ووصل بومبيو إلى أثينا في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية شملت أربع دول، ويجتمع بومبيو مع رئيس وزراء اليونان في أثينا اليوم، ومن المقرر أن يوقع اتفاقية تعاون دفاعي معدلة مع نظيره اليوناني، والتي وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها تشكل عامل حسم في الرد على التهديدات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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تنص الاتفاقية على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في لاريسا وستيفانوفيكو وألكساندروبولي، بالإضافة إلى البنية التحتية وغيرها من التحسينات في قاعدة خليج سودا البحرية.

وقال بومبيو لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس "يمكن لليونان أن تلعب دورا استراتيجيا هاما هنا في المنطقة. هذه منطقة ديناميكية، تشهد الكثير والكثير من التغييرات ونحن واثقون تماماً من قدرتنا على العمل لضمان أن تكون اليونان ركيزة للاستقرار في هذه المنطقة".

وأشار ميتسوتاكيس إلى المحاولات الأخيرة التي قامت بها تركيا للتنقيب عن الغاز في المياه، حيث تتمتع قبرص بحقوق اقتصادية حصرية وقدم تراخيص لشركات الطاقة الأوروبية بالفعل للتنقيب عن الغاز.

وقال إن الحاجة إلى الاتفاقية المعدلة تؤكدها الإجراءات التي اتخذت في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط والتي "تشكك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص، منتهكة القانون الدولي".