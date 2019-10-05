الصليب الأحمر يعبر عن قلقه من تزايد العنف في العراق

السبت 5 أكتوبر 2019

الصليب الأحمر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت عن قلقها إزاء تزايد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في أنحاء العراق.



وذكرت اللجنة في بيان، أن “سقوط مدنيين وتزايد عدد الإصابات في المظاهرات الجارية في أنحاء البلاد، واللجوء إلى استعمال الأسلحة النارية لاستعادة النظام العام، أمور تدعو إلى القلق”.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق كاتارينا ريتز قولها، إن “اللجوء إلى استعمال القوة إنما هو تدبير استثنائي يجب أن يتناسب مع الوضع القائم”.

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وتابعت أنه “لا يجوز للقوى الأمنية استعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا عند الضرورة القصوى، وبهدف الحماية من تهديد وشيك للحياة”.

ودعت ريتز الجميع إلى “ضبط النفس”، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل رصد التطورات على أرض الواقع.

وأكدت أن “فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تواصل أيضا مع السلطات الصحية، وقد سلّمت إلى مستشفى الشيخ زايد في وسط بغداد، لوازم طبية لمعالجة ما لا يقل عن مئة مصاب”.

وتصاعدت وتيرة أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات بصورة بصورة كبيرة خلال اليوميين الماضيين ما رفع عدد القتلى إلى 100 قتيل على الأقل ونحو ٣ الاف جريح.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.