الأمم المتحدة أطلقت خطة بـ20 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في السودان

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية، "إطلاق خطة للتعامل مع انتشار ​الكوليرا​ في ​السودان​، تتطلّب تمويلًا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر"، مبيّنًا أنّ "عدد حالات الإصابة المفترضة بالكوليرا في السودان يستمرّ في الزيادة، حيث تمّ تسجيل 226 حالة في ولايتي "​النيل الأزرق​" و"سنار" حتّى 30 أيلول الماضي".

وأوضح في بيان، أنّ "انتشار وباء الكوليرا أدّى إلى مقتل 8 أشخاص"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الصحة السودانية طلبت أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح لإجراء حملة تلقيح، من المخطّط أن تشمل أكثر من 1.6 مليون نسمة في المناطق الأكثر عرضة للخطر في الولايتَين المذكورتين".

وحذّر المكتب الأممي من أنّ "التوقعات تشير إلى احتمال وقوع 13 ألفًا و200 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الـ6 المقبلة في الولايات السودانية المعرّضة للخطر".