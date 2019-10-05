خارجية فرنسا تدعو سلطات العراق لمعالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف

أكدت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، في بيان نشرته على صفحتها الالكترونية، "أهمية أن يكون تعامل ​قوات الأمن​ ​العراق​ية متناسبا مع الاحتجاجات التي يشهدها عدد من مدن البلاد"، مشيرة الى أن "​فرنسا​ تولي اهتمامها بالوضع في العراق والتظاهرات التي شهدتها ​بغداد​ ومحافظات أخرى جنوب البلاد، كما تقدم تعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى للمصابين شفاءً عاجلا".

ولفتت الى أن "فرنسا تجدد تأييدها للحق في التظاهر السلمي وأهمية أن يكون هناك رد متناسب من قبل قوات الأمن، كما تشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال ​العنف​"، موضحة أن "فرنسا تدعم جهود ​الحكومة العراقية​ بشأن مساعي الاستقرار وإعادة ​البناء​ وتطوير الخدمات العامة لفائدة الشعب العراقي، كما تحيي إرادة رئيس الوزراء في الرد على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

ويأتي التعليق الفرنسي في ظل الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية من قبل متظاهرين يطالبون بتطبيق إصلاحات و​محاربة الفساد​.

