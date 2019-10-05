حيدر العبادي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية

دعا رئيس رئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ السابق، ​حيدر العبادي​، الى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية.

وفي رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية، لفت الى أنه "لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020"، داعيا إلى "تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحياديتهم وإبعاد شبهات ​الفساد​ عن ​القضاء​، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020".

كما اقترح "تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020"، مشددا على ضرورة أن "تلتزم ​الحكومة​ بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة".