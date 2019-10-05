التحالف الدولي: الدوريات على الحدود تظهر التزامنا بمعالجة المخاوف المشروعة لتركيا

أعلن الناطق باسم ​التحالف الدولي​ الذي تقوده ​واشنطن​ ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كولونيل ميليز كاغينز أن "الدوريات الجوية والبرية على الحدود التركية السورية تظهر التزامنا المستمر بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة ل​تركيا​"، موضحًا أن "في الوقت نفسه تسمح الدوريات لنا ولشركائنا في ​قوات سوريا الديمقراطية​ بالتركيز على سحق فلول داعش".

وتهدد ​أنقرة​ بشكل متكرر بشن عملية في شرق ​الفرات​، وكذلك في منبج السورية، ضد ​وحدات حماية الشعب الكردية​ السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها ​الولايات المتحدة​ من هناك.

وتوصلت أنقرة وواشنطن في مطلع آب الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. ووفقا ل​وزارة الدفاع التركية​ "وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة لها في شمال سوريا".