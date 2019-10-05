التحالف الدولي: الدوريات على الحدود تظهر التزامنا بمعالجة المخاوف المشروعة لتركيا

أعلن الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كولونيل ميليز كاغينز أن "الدوريات الجوية والبرية على الحدود التركية السورية تظهر التزامنا المستمر بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا"، موضحًا أن "في الوقت نفسه تسمح الدوريات لنا ولشركائنا في قوات سوريا الديمقراطية بالتركيز على سحق فلول داعش".
وتهدد أنقرة بشكل متكرر بشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.
وتوصلت أنقرة وواشنطن في مطلع آب الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. ووفقا لوزارة الدفاع التركية "وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة لها في شمال سوريا".
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