السفارة السعودية في لندن تحذر رعاياها من التظاهرات بشأن التغيرات البيئية

دعت ​السفارة السعودية​ في لندن المواطنين السعوديين المتواجدين في المدينة إلى "الحذر واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في ​المملكة المتحدة​، نظرا لوجود تظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد".

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