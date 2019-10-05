القوات العراقية تكثف جهودها للقبض على قناص استهدف المتظاهرين

أعلنت قيادة عمليات ​بغداد​ عن محاولة ​القوات​ الأمنية القبض على قناص استهدف المتظاهرين بالعاصمة بغداد"، كاشفة عن أن "قناصا كان متواجدا في إحدى مناطق العاصمة استهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم".

ولفتت إلى أن "الجهد الاستخباري في ​القيادة​ حاول اعتقاله إلا أنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية ​العراق​ية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.

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وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، في وقت سابق، ​حظر التجول​ في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات ​الإنترنت​ بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.