اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت لضبط النفس وتجنب استخدام الأسلحة النارية بالعراق

لفتت "​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​" إلى أنّ "سقوط مدنيّين وتزايد عدد الإصابات في المظاهرات الجارية في أنحاء ​العراق​، واللجوء إلى استعمال الأسلحة النارية لاستعادة النظام العام، أمور تدعو إلى القلق".

ونقلت في بيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق كاتارينا ريتز قولها، إنّ "اللجوء إلى استعمال القوة إنما هو تدبير استثنائي يجب أن يتناسب مع الوضع القائم".

وشدّدت ريتز على أنّ "لا يجوز للقوى الأمنية استعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلّا عند الضرورة القصوى، وبهدف الحماية من تهديد وشيك للحياة"، داعيةً الجميع إلى "ضبط النفس"، مشيرةً إلى أنّ "اللجنة تواصل رصد التطورات على أرض الواقع". وذكرت أنّ "فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تواصل أيضًا مع السلطات الصحية، وقد سلّمت إلى "مستشفى الشيخ زايد" في وسط ​بغداد​، لوازم طبية لمعالجة ما لا يقل عن مئة مصاب".