أبلغ رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الّذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا، بأنّ "التحركات الأخيرة لتركيا هي انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية".
ولفت إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط، وقبرص لا تطلب إلّا البديهي وهو تنفيذ القانون الدولي".
وكان قد أشار ميتسوتاكيس سابقًا إلى أنّ "تركيا تستغل على ما يبدو أزمة المهاجرين في أوروبا لتحقيق أغراضها الخاصة"، مركزًّا على أنّ "أنقرة قادرة على السيطرة على تدفّقات المهاجرين إلى القارة وينبغي أن تفعل ذلك. يجب أن تتحمّل تركيا مسؤوليّتها أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان لبومبيو: تركيا تنتهك حقوق قبرص السيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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