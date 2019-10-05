قوات سوريا الديمقراطية: سنحول أي هجوم تركي غير مبرر إلى حرب شاملة على الحدود

أكّد الناطق باسم "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" مصطفى بالي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا ملتزمون بإطار آليّة الأمن ونتّخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، لن نتردّد في تحويل أي هجوم غير مبرّر من جانب ​تركيا​ إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها، للدفاع عن أنفسنا وشعبنا".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ قد أعلن أنّ "بلاده ستنفّذ عمليّة عسكريّة جويّة وبريّة يوم السبت أو الأحد لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شرقي ​نهر الفرات​ في سوريا".