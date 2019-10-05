إعفاء مواطني بولندا من من تأشيرات الدخول لأراضي الولايات المتحدة

قررت ​الولايات المتحدة​ الأميركية وضع ​بولندا​ بشكل رسمي ضمن برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول البلاد.

ولفتت ​السفيرة الأميركية​ لدى بولندا غورغيت موسباتشر الى "أنني متحمسة للغاية من أن المواطنين البولنديين سيكون في مقدورهم قريبا السفر إلى الولايات المتحدة من أجل ​السياحة​ والعمل بدون تأشيرة".

وجاء في بيان ​البيت الأبيض​ أن "هذه خطوة مهمة في مواصلة دعم العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية والشعبية بين بلدينا"، مضيفا أن الخطوة لا تزال تتطلب موافقة وزارة الشؤون الداخلية.

وكانت بولندا واحدة من خمس دول أعضاء ب​الاتحاد الأوروبي​ يجب على مواطنيها الحصول على تأشيرات دخول للسفر إلى الولايات المتحدة.

دخول برنامج الإعفاء من التأشيرة، كان هدفا للحكومات البولندية المتعاقبة، وعقب إقراره يرى محللون أنه قد يكون بمثابة دفعة لحزب القانون والعدالة الحاكم.

